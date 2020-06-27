Siirt'te drone destekli uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT'te polis ekiplerince düzenlenen dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle kent genelinde 320 personelin katılımıyla dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Metruk binalarda, meydanlarda ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, Veysel Karani yol uygulamasında durdurulan araçta yaptıkları aramada 960 gram metamfetamin ele geçirdi. Metamfetamine el konulurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK<br>2020-06-27 18:33:47<br>

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