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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te 320 polisle uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

İHA

Siirt'te 320 polis ile gerçekleştirilen drone destekli "Narko Alan" uygulamasında 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Siirt'te 320 polisle uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Siirt'te 320 polis ile gerçekleştirilen drone destekli "Narko Alan" uygulamasında 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla drone destekli "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.
Kent genelindeki emniyet bölgesinde gerçekleştirilen uygulamada, 320 polis görev aldı. Metruk bina, meydan ve sokaklarda uygulama gerçekleştiren ekipler, 318 kişinin kimliğini sorguladı, 95 aracı kontrol etti. Aramalarda Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesindeki uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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