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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te iki aile arasında kavga: 5 yaralı

DHA

Mehmet Yücel DURAK/ERUH(Siirt),(DHA)SİİRT'in Eruh ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyünde yaşandı. Köyde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taşlı ve sopalı kavga dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Köyde güvenlik önlemleri alan jandarma...

Siirt'te iki aile arasında kavga: 5 yaralı

<br>Mehmet Yücel DURAK/ERUH(Siirt),(DHA)SİİRT'in Eruh ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.<br>Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyünde yaşandı. Köyde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taşlı ve sopalı kavga dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.<br>Yaralılar, sağlık görevlerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Köyde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı şüphelileri gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Eruh Mehmet Yücel DURAK<br>2020-06-28 14:22:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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