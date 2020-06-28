Siirt'te iki aile arasında kavga: 5 yaralı

<br>Mehmet Yücel DURAK/ERUH(Siirt),(DHA)SİİRT'in Eruh ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.<br>Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyünde yaşandı. Köyde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taşlı ve sopalı kavga dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.<br>Yaralılar, sağlık görevlerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Köyde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı şüphelileri gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Eruh Mehmet Yücel DURAK<br>2020-06-28 14:22:43<br>
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