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Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'den piknikçilere uyarı: "Sosyal mesafeye dikkat edin"

İHA

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, sıcakların artmasıyla birlikte piknik yapmak isteyen vatandaşlara uyarıda bulunarak korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'den piknikçilere uyarı: "Sosyal mesafeye dikkat edin"

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, sıcakların artmasıyla birlikte piknik yapmak isteyen vatandaşlara uyarıda bulunarak korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.
Siirt’te sıcakların etkisini göstermesiyle piknik alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini belirten Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, sosyal mesafe kurullarına uyulmaması durumunda ciddi risklerin oluşabileceğini söyledi. Ömür, "Çok değerli vatandaşlarımız malumunuz yaz ayına girdik. Bizi bekleyen sıcak hava tehlikesi var. Ayrıca korona salgını da devam etmekte. Güneydoğu bölgemizde korona bütün hızıyla devam ediyor. Aldığımız tedbirlere rağmen günlük vak'a sayısının artması bizleri endişelendiriyor. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda yer kalmayabilir. Lütfen vatandaşlarımızın bunu düşünerek korona konusunda gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Sadece istediğimiz şudur kontrollü sosyal hayat. Lütfen maske takmadan aranıza sosyal mesafeye dikkat ederek, el ve vücut hijyenine dikkat ederek bu hastalığın önüne geçebiliriz. Ancak gördüğümüz şudur ki vatandaşlarımız bu konularda hassas değil. Bu da ilimize, bölgemize korona virüs vak'alarının artmasına sebebiyet veriyor" dedi.
Yaz dönemiyle birlikte piknik sezonunun da açıldığını aktaran Ömür, "Vatandaşlarımız bir arabaya gerektiğinden fazla insan doldurup pikniğe gidebiliyorlar. Yakın mesafede eğlenceler yapıyorlar, top oynuyorlar. Bu da bizim için son derece riskli dikkat edilmesi gereken şeyler. Vatandaşlarımızın tedbirleri elden bırakmadan kontrollü sosyal hayata uymaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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