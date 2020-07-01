Siirt’te otomobil kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

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Siirt’te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SiirtKurtalan karayolunun Yağmurtepe mevkinde meydana geldi. Kurtalan’dan Siirt’te gelen Y.C.A.’nın kullandığı 26 VL 734 plakalı otomobil, M.N.E. yönetimindeki 61 K 15262 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan M.E., yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.E, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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