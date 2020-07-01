Siirt’te şüpheli paket polisi harekete geçirdi

Siirt'te yol kenarına bırakılan şüpheli paket fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Yapılan kontrollerde paketin boş olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Kurtulan karayolunda yol kenarına bırakılan şüpheli paket, polisi harekete geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen şüpheli paket, olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Kontroller sonucu paket boş çıkarken, güvenlik nedeni ile kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

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