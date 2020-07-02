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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te 15 yıl aradan sonra fıstık fiyatlarında düşüş yaşandı

İHA

Siirt'te her yıl artan fıstık fiyatları, 15 yıl aradan sonra ilk defa düşüş gösterdi. Korona virüs nedeni ile az sayıda ziyaretçinin geldiği kentte fıstık fiyatları 100 liradan 80 liraya düştü.

Siirt’te 15 yıl aradan sonra fıstık fiyatlarında düşüş yaşandı

Siirt’te her yıl artan fıstık fiyatları, 15 yıl aradan sonra ilk defa düşüş gösterdi. Korona virüs nedeni ile az sayıda ziyaretçinin geldiği kentte fıstık fiyatları 100 liradan 80 liraya düştü.
Siirt'te fıstık fiyatları korona virüs salgını nedeni ile yaklaşık 15 yıl aradan sonra düştü. 100 liraya satılan fıstığın kilogramı 80 liraya geriledi. Bu yıl bağlarda bereketli ürün elde edeceklerini belirten Murat Kol adlı bağ sahibi, bağ ve bahçelerde fıstık ağaç adedinin devamlı arttığı için verimin bol olacağını söyledi. Kentte 400 bin dekar alanda 10 milyonu aşkın fıstık ağacının bulunduğunu aktaran Kol, "Bol ve bereketli bir sene geçirmemizi diliyorum. İnşallah her sene bol fıstık olur bütün vatandaşlarımız yesin. Tadını ve lezzetini alsın" dedi.

"100 lira olan fıstık fiyatı 80 liraya düştü"
Korona virüs nedeniyle ziyaretçi ağırlamayan Siirt esnafının fıstık fiyatlarını düşürdüğünü belirten fıstık satıcısı Özgür Çelik de bu yıl ürünün bol olması nedeniyle 100 liradan satılan fıstığın kilosunun 80 liraya düştüğünü ifade etti. Çelik, "15 yıldır fıstık işiyle uğraşmaktayım. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Siirt de virüsten etkilenmiştir. Yabancı akımı olmadığından bu sene esnafın çoğunun elinde fıstık bulunmaktadır. Şuanda piyasa değeri 100 lira olan ana çatlak fıstık 8085 liraya satıyoruz. Buna nazaran da büyük bir verim bekliyoruz. Fıstıkların çok olduğu konuşuluyor. Bağlarda bereketin olduğu söylentisi var. Allah’ın izniyle bu sene fıstıkta büyük bir beklenti bekliyoruz" diye konuştu.

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