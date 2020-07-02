Kurtalan'da 2 köye yıldırım düştü

'Anneannem ve ben'

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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı iki köyde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kurtalan'a bağlı C¸akıllı ve Go¨kdogˆan ko¨yleri civarında yıldırım du¨s¸mesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

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