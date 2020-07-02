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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtalan, modern sanayi sitesine kavuşuyor

İHA

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçede yapılması planlanan sanayi sitesi ile ilgili esnafın görüşünü aldı.

Kurtalan, modern sanayi sitesine kavuşuyor

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçede yapılması planlanan sanayi sitesi ile ilgili esnafın görüşünü aldı.
Kaymakam Aydın, Kurtalan ilçe merkezinde görüntü ve gürültü kirliliğine neden olan merdiven altlarında hizmet veren iş yerlerinin daha modern bir ortamda hizmetine devam etmesi için esnafla bir araya geldi. Esnafa sanayi sitesi ile ilgili bilgi veren Kaymakam Aydın, "Kurtalan ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. İlçede kötü görüntüler var, trafiği sıkıştırıyorlar. Bunları şehir dışındaki sitelere taşımayı düşünüyoruz. Şehrimizi yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. İş yerlerinin tamamlanmasıyla zanaatkarlar mahalle ve sokak aralarında, kötü şartlarda çalışmaktan kurtularak, yeni yerlerinde çok daha temiz, modern ve sağlıklı koşullarda, kendilerine yakışır ortamda çalışmalarını sürdürecekler" dedi.
Kaymakam Aydın daha sonra esnafın konu ile ilgili talep ve o¨nerilerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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