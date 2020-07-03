Siirt'te bir köy karantinaya alındı

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Hatrant köyünde tespit edilen korona virüs vak'asının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
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