Siirt'te firari hükümlü yakalandı

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<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)Siirt'te 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.T.´yi, jandarma, yol kontrol noktasında yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı'nca, sorumluluk bölgesinde meydana gelen adli olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.T., Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında yakalandı. S.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK<br>2020-07-03 14:25:24<br>

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