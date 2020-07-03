Vali Hacıbektaşoğlu esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarihi Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından Helvacılar Çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti. Esnafların sattığı yöresel ürünleri hakkında da bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, esnafa bol kazanç diledi. Devletvatandaş kucaklaşmasının önemine dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, "Kadim kentte bin yıldır devam eden huzur ve kardeşlik ikliminin daha da güçlendirilmesi, kentin daha yaşanılabilir bir konuma getirilmesi amacıyla vatandaşların görüş ve önerileri bizim için önemlidir" dedi.

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