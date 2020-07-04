Siirt'ten havalanan uçak, teknik arazı nedeniyle geri döndü

<br>Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)SİİRT-İstanbul seferini yapılan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, kalkışından 45 dakika sonra teknik arıza nedeniyle Siirt Havaalanı'na geri döndü.<br>Siirt-İstanbul seferini yapan TK 2657 sefer sayılı Airbus A319 tipi yolcu uçağı, 138 mürettebat ve yolcusuyla saat 12.00'de Siirt Havaalanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için kalkış yaptı. Uçak kalkışından 45 dakika sonra teknik arıza nedeniyle Siirt Havaalanı'na geri döndü. Uçak, kontrollerin yapılması için hangara çekilirken, yolcular ise terminale alındı.<br>Arızanın giderilmesinin ardından uçağın İstanbul'a hareket edeceği bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU<br>2020-07-04 13:49:41<br>
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