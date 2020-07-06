Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor

İHA

Siirt'te rahvan atı yetiştiriciliği yapan Tarkan Yüksek, dededen kalma mesleği sürdürüyor. Günün 8 saatini atlara ayıran Yüksek, yetiştirdiği atları sıfır otomobil fiyatına satıyor.

Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor

Siirt’te rahvan atı yetiştiriciliği yapan Tarkan Yüksek, dededen kalma mesleği sürdürüyor. Günün 8 saatini atlara ayıran Yüksek, yetiştirdiği atları sıfır otomobil fiyatına satıyor.
Kent merkezinde rahvan atı yetiştiriciliği yapan Yüksek, sabahın erken saatlerinde atların bakımını yaparak güne başlıyor. Yetiştirdiği rahvan atlarını Türkiye'nin farklı illerine satan Yüksek, geçimini buradan sağladığı parayla karşılıyor. Rahvan atlarının değerli olduğunu ve sıfır araba fiyatına alıcı bulduğunu aktaran Yüksek, sabahın erken saatlerinde bakımını yaptığı atlara binip boş tarlada antrenman yaptırarak onları yarışlara hazırladığını söyledi. 30 bin liradan 250 bin liraya kadar rahvan atı yetiştirdiklerini vurgulayan Yüksek, "Siirt’te rahvan atçılığı ile uğraşıyorum. Dededen kalma mesleği sürdürüyoruz. Rahmetli dedelerimiz babalarımız bu sanatı sürdürüyorlardı. Biz de devam ettiriyoruz. Rahvan atının yürüyüş stili biraz farklıdır dört naldan. Rahvan atlarının belleri yumuşak olur. Çok süratli atlardır ve hiç sarsmadan elinizde bir fincan kahveyi yudumlayabiliyorsunuz o şekilde bir rahvan atı bunlar. Bu atları biz kendi imkanlarımızla getirip yetiştiriyoruz. Türkiye’nin her iline de satıyoruz bu atları. Çok güzel bir şekilde de yarıştırıyoruz. Çok şampiyon atlar kazandırmışız Türkiye’ye. Bundan da gurur duyuyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çetin Barajı tam kapasite ile elektrik üretimine başladı Siirt'te yapılan Avrupa'nın en büyük barajı, ülke ekonomisine yıllık 100 milyon dolar katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Çetin Barajı tam kapasite ile elektrik üretimine ...
Avrupa'nın kategorisinde en büyük barajı Çetin HES, elektrik üretmeye başladı
YEREL HABERLER Avrupa'nın kategorisinde en büyük barajı Çetin HES, ...
Siirt'te kaçak telefon, bluetooth kulaklık ve şarj aleti ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt'te kaçak telefon, bluetooth kulaklık ve şarj ...
Siirt'ten havalanan uçak, teknik arazı nedeniyle geri döndü
YEREL HABERLER Siirt'ten havalanan uçak, teknik arazı nedeniyle geri ...
Traktörün altında kalan çocuk kurtarılamadı
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan çocuk kurtarılamadı
Siirt'te 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt'te 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X