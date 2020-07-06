Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor

Siirt’te rahvan atı yetiştiriciliği yapan Tarkan Yüksek, dededen kalma mesleği sürdürüyor. Günün 8 saatini atlara ayıran Yüksek, yetiştirdiği atları sıfır otomobil fiyatına satıyor.

Kent merkezinde rahvan atı yetiştiriciliği yapan Yüksek, sabahın erken saatlerinde atların bakımını yaparak güne başlıyor. Yetiştirdiği rahvan atlarını Türkiye'nin farklı illerine satan Yüksek, geçimini buradan sağladığı parayla karşılıyor. Rahvan atlarının değerli olduğunu ve sıfır araba fiyatına alıcı bulduğunu aktaran Yüksek, sabahın erken saatlerinde bakımını yaptığı atlara binip boş tarlada antrenman yaptırarak onları yarışlara hazırladığını söyledi. 30 bin liradan 250 bin liraya kadar rahvan atı yetiştirdiklerini vurgulayan Yüksek, "Siirt’te rahvan atçılığı ile uğraşıyorum. Dededen kalma mesleği sürdürüyoruz. Rahmetli dedelerimiz babalarımız bu sanatı sürdürüyorlardı. Biz de devam ettiriyoruz. Rahvan atının yürüyüş stili biraz farklıdır dört naldan. Rahvan atlarının belleri yumuşak olur. Çok süratli atlardır ve hiç sarsmadan elinizde bir fincan kahveyi yudumlayabiliyorsunuz o şekilde bir rahvan atı bunlar. Bu atları biz kendi imkanlarımızla getirip yetiştiriyoruz. Türkiye’nin her iline de satıyoruz bu atları. Çok güzel bir şekilde de yarıştırıyoruz. Çok şampiyon atlar kazandırmışız Türkiye’ye. Bundan da gurur duyuyoruz" dedi.

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