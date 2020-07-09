Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'den kene uyarısı

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, sıcak havalarla birlikte artan kene ısırması vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Siirt’te hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte bazı hastalıklarda da artış yaşandığını söyledi. Vatandaşların sıcak havalarda yeterince sıvı almalarının önemli olduğunu belirten Ömür, "Özellikle bebeklerde ağızlarında kuruluk ishal başladığında en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekiyor. Ayrıca susuzluğun belirtisi de halsizlik, yorgunluk ve bebeklerdeki neşe kaybıdır. Yorgunluk belirtileri her tarafından sezilir. En kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna götürmelerini tavsiye ediyoruz. Yaşlılarda özellikle 65 yaş grubu hipertansiyon, diyabet, kanser hastaları, kalp yetmezliği olan vatandaşlarımızın da ciddi anlamda sıvı kaybı olacağı için kalp yetmezliklerine, kalp krizi ve beyinde inme dediğimiz felçlerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Sıvı alımlarına çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız saat 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalıdır. Rahat giysiler giyinmelerini şapka kullanmalarını açık renkli elbiseler giyinmelerini tavsiye ediyoruz. Mümkünse soğuk duş alma imkanları varsa da bu yaz sıcaklarında iyi geleceğini düşünüyoruz" dedi.



"Piknik yerlerinde kene ısırmalarına dikkat"

Piknik sezonunun açılması ile birlikte vatandaşların bu tür yerlere sıkça gittiğini kaydeden Ömür, "Özelikle piknik sezonu açıldı. Piknikte bizim beklediğimiz diğer bir tehlike de korona hastalığı henüz etkisini kaybetmiş durumda değil. Pikniklerde sosyal mesafelere dikkat edilmiyor. Çeşitli eğlenceler yapılıyor bu da bizi en fazla düşündüren durumlardan birisi. Ayrıca bölgemizde bulunmamakla beraber çok az olmasına rağmen kene ısırmalarında da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yeşil alanlarda piknik yerlerinde ilimize bağlı bir iki ilçede geçmiş yıllarda gördük. Bu konuda vatandaşlarımızın vücutlarına herhangi bir yabancı cisim veya bir hayvan, böcek veya kene gördüklerinde hiç dokunmadan derhal en yakın sağlık kuruluşuna gelmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

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