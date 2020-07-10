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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

50 yıllık hayal gerçek oldu, Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor

İHA

Botan Çayı üzerinde yapılan ve VanTatvanBitlis ile SiirtMardinBatman hattını birbirine bağlayan Türkiye'nin en yüksek köprüsü yarın hizmete açılıyor.

50 yıllık hayal gerçek oldu, Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor

Botan Çayı üzerinde yapılan ve VanTatvanBitlis ile SiirtMardinBatman hattını birbirine bağlayan Türkiye'nin en yüksek köprüsü yarın hizmete açılıyor.
Botan Çayı üzerinde 1970’lerde ilk ihalesi yapılan ve çeşitli nedenlerden dolayı aksamalar yaşanması sonucu tamamlanamayan 450 metre uzunluktaki ve 165 metre yükseklikteki köprü, 2015 yılında yeniden ihale edildi. VanTatvanBitlis ile SiirtMardinBatman hattını birbirine bağlayan ve 450 metre uzunluğu 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsünün yapımı tamamlandı. Köprü, 11 Temmuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacak.

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