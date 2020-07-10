Siirt'te aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Doluharman köyü Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Yusuf Çoban yönetimindeki araç, 2 yaşındaki Eslem Çoban’a çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Eslem, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eslem Çoban'ın sürücünün yeğeni olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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