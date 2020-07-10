Türkiye'nin en yüksek köprüsü bölge ekonomisini canlandıracak



Arif ASLAN, Turan KOYUNCU, Nezir GÜNEŞ, Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile açılışını gerçekleştireceği 450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliğini taşıyacak Botan Çayı Beğendik Köprüsü, bölgedeki iş insanlarını ve esnafı sevindirdi. İş insanları, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve 1,5 milyar TL yatırım ile tamamlanan köprünün bölge ekonomisini canlandıracağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü´nün, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla katılacağı törenle hizmete açılacağını duyurdu. 450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliğini taşıyacak köprü ile Van ve Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate düşecek. 1998 yılında yapımına başlanan ve 1 milyar 510 milyon TL'lik yatırımla tamamlanan köprünün açılacak olması, bölgedeki iş insanları ve esnaf tarafından sevinçle karşılandı. Köprü sayesinde, ekonominin canlanacağını belirten iş insanları, ekonomik kalkınmanın yanı sıra birlik ve beraberliğin de artacağını söyledi.

'5 İLİN EKONOMİSİ CANLANACAK'

Köprünün Siirt kent merkezine büyük katkı sunacağını belirten Siirt Ticaret Odası Başkan Vekili Abdulkadir Demirhan, "Bu köprü Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlamaktadır. Bu projeyle birlikte kuzey tarafından doğuya yol mesafesi kısalacak. Proje sayesinde Pervari´den Van´a 5 saati bulan seyahat süresi 2 saate düşmüş olacak. Böylece hemşerilerimizin ve üyelerimizin sınır ticareti yapmaları kolaylaşmış olacak ve il ekonomimize büyük katkı sağlanacaktır. 5 ilimizin ekonomisi Beğendik Köprüsü ile canlanacaktır. Hizmete girecek olan bu proje, bölgede hem ekonomik kalkınmayı getirecek hem de birlik ve beraberliğimizi arttıracak" dedi.

Siirtli esnaf da köprü sayesinde ekonominin canlanacağını ifade ederek, "Son durak olmaktan kurtulacağız ve Van-Siirt arası 5 saat olurken 2 saate düşecektir. Bu da ihracat yapacak olan esnaf için büyük şanstır. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

'KÖPRÜ ULAŞIMI MEDENİYETTİR'

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir de köprü ulaşımının medeniyet olduğunu dile getirerek, "Gelişmiş ülkelerin yatırımları yoldur, barajdır, bu tip yapılardır. Cumhurbaşkanımızın açacağı Beğendik Köprüsü'nün bütün bölgeye faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Batman Üniversitesi içinden Ilısu Barajı'nın üstünden Batman-Mardin-Savur yolu için köprü yapılmasını da bu vesile ile dile getirmek istiyorum. Bu köprü ve yolun yapılmasıyla Batman-Mardin arası 160 kilometreden 80 kilometreye düşecek. Bu ayrıca milli servetinin tasarruffuna da vesile açacak" ifadelerini kullandı.

'BÖLGE İÇİN NİMET'

Mardin merkez Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı köprünün bölge için bir nimet olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Çünkü bu köprü, doğunun birbirine bağlaması, hareketlik, ekonominin canlanması, turizmin akışı demek. 5 saatlik bir yolun 2 saate düşmesi Mardin'den Van'a kadar turist akışını fazlasıyla artıracaktır. Bu köprü aslında hükümetimizin gücünü göstermektedir. Allah´ın izniyle yaptığımız bu eser, devletimizin ve iktidarımızın bölgemize gösterdiği ilginin, verdiği değerin göstergesi demek."DHA-Genel Türkiye-Siirt Arif ASLAN, Turan KOYUNCU, Nezir GÜNEŞ, Mehmet Yücel DURAK

2020-07-10 17:15:13



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