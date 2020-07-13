Siirt'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 69 cep telefonu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine" yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çalışma kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Gümrük kaçağı 69 cep telefonu, 6 kulaklık ve 364 mobil bağlantı kablosu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor” denildi.

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