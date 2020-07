Evlilik hazırlığı yapanları korona virüsten sonra altın fiyatları da vurdu

Siirt’te evlilik hazırlığı yapan gençler, altın fiyatları nedeniyle hayallerini başka bir bahara ertelemek zorunda kalıyor. Yüksek fiyat nedeniyle evlenemeyen gençler, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor.

Düğünlerin vazgeçilmez unsuru haline gelen altındaki fiyat artışı, evlilik hazırlıkları yapan gençleri etkilemeye devam ediyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftler, bir süre korona virüs nedeni ile dünyaevine giremezken, son dönemlerde de artan altın fiyatlar nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalıyor. Bir süre beklemeye geçen çiftlerin en büyük umudu, fiyatların bir an önce düşmesi.



"Bu sene altın fiyatları tavan yaptı"

Siirt'te kuyumculuk yapan Gökçen Işık, altın fiyatları nedeni ile gençlerin evlilik hayallerini ertelediklerini, çocuğunu veya kardeşini evlendirmek isteyen vatandaşların altın fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi. Işık, Bu sene de altın fiyatları tavan yaptı. 365 lira olan gram altını bir ay zaman zarfı içinde 400 lirayı buldu. Bu da evlenecek çiftleri zor duruma koydu. Düğünlerini ertelemek zorunda kaldılar. Düğünlere giden vatandaşlarımızda gram altın alıyorlardı. Gram altın alamıyor duruma geldiler. Temennimiz altın fiyatlarının bir an önce düşmesi, düğün yapmak isteyenlerin bir an önce düğünlerini yapmalarıdır" dedi.

Sadece fiyat sormak için kuyumculara girdiklerini belirten Mehmet Karakuş isimli müşteri, altın fiyatlarının düşmesini dört gözle beklediğini söyledi. Karakuş, "Kardeşimi evlendirmeyi düşünüyorduk. Son zamanlarda altın fiyatlarındaki yükselişten dolayı mecbur düğünü ertelemek zorunda kaldık. Umarım en kısa zamanda altın fiyatları düşer de isteyen düğününü yapar" diye konuştu.

25 yıldır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi ise "Umut ediyoruz ki bir an önce altın fiyatları düşer. Düğünlerimiz olur, sünnetlerimiz olur millet her şekilde altınını alır yatırımını yapar. Bu sıkıntıda da Allah borcu olanların yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

