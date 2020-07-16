Siirt’te 2 özel harekat polisi şehit oldu

Siirt’in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Dün akşam saatlerinde Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 202023 operasyonu kapsamında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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