Siirt’te motosiklet tırla çarpıştı: 2 yaralı

SiirtEruh karayolunda motosiklet ile tırın çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, SiirtEruh karayolu Kayaboğazı mevkinde meydana geldi. Eruh yolunda seyir halinde bulunan ve plakası öğrenilemeyen K.T. yönetimindeki motosiklet, Ş.T. yönetimindeki 06 FY 1622 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kasım Tatlı ve beraberindeki E.K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.