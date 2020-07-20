Özel Harekat Başkanı Türker'den Vali Hacıbektaşoğlu’na ziyaret

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Selami Türker, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızlay ile birlikte Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Özel Harekat Başkanı Türker, valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Türker ve beraberindekilere teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.