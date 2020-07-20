Özel Harekat Başkanı Türker'den Vali Hacıbektaşoğlu’na ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Selami Türker, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızlay ile birlikte Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Özel Harekat Başkanı Türker, valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Türker ve beraberindekilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.