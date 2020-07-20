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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te fıstık rekoltesini tarım ekipleri belirleyecek

İHA

Siirt'te fıstık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı.

Siirt’te fıstık rekoltesini tarım ekipleri belirleyecek

Siirt'te fıstık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesindeki 7 ekipten oluşan 40 personel, 15 gün sürecek rekolte tahmin çalışmalarına Gökçebağ mevkindeki fıstık bahçesinden başladı. Fıstık bahçelerindeki çalışmaların eş zamanlı olarak merkez ve ilçelerdeki 200 bahçede yapılacağını belirten Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven, Siirt fıstığında rekolte tahmininde bulunmak için merkez ve 6 ilçede teknik ekibin görevlendirildiğini söyledi. Seven, "Fıstık rekolte tahmini girdiğimiz bahçede örnek olarak gelişi güzel referans bir ağacın belirlenmesiyle başlıyor. Bu referans ağacındaki amaç herhangi bir fıstık kısasa dayanmamaktadır. Verimi iyi kötü hiç fark etmez tamamıyla kendi teknik elemanlarımızın seçmiş olduğu ağaç tanımlandıktan sonra o ağaçtaki bulunan gomcalar sayılıyor. Gomcaların üzerindeki taneler sayılır. Tane sayılarını gerçekleştirdikten sonra ağaç üzerindeki toplam gomcalar sayılıyor. Toplam gomcayla bizim tane miktarı çarpılıyor. Ona göre o ağacın ortalama verimi bulunuyor. Tabi bu gomca hesaplarını yaparken bilimsel tekniklerle yapıyoruz" dedi.
Son 10 yılın en yüksek verimini alacaklarını düşündüklerini belirten fıstık üreticisi Osman Oysal da bu yıl ağaçlarda hastalık olmadığından dolayı iyi verim beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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