STSO Başkanı Kuzu'dan Vali Hacıbektaşoğlu’na ziyaret

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu belediye makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Başkan Yardımcıları Fuat Özgür Çalapkulu ve Kadir Demirhan katılım sağladı. Ziyarette Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, oda çalışmaları ve hedefleri hakkında Vali Hacıbektaşoğlu’na bilgiler verirken, yeni görevinde kendilerine başarılar diledi.

Vali Hacıbektaşoğlu ise STK’lara büyük önem verdiğini belirterek, ilerleyen süreçte Siirt’i ilgilendiren tüm konularda işbirliği içerisinde olacaklarını ve amaçlarının el birliğiyle Siirt’i hak ettiği seviyeye ulaştırmak olduğunu ifade etti.

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