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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te korona virüs kelle paça satışlarını iki kat arttırdı

İHA

Siirt'te kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan kelle paçaya talepler korona virüs nedeniyle yaz aylarında da devam ediyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği bilinen kelle paça yemeğine talep virüs sonrası iki kat arttı.

Siirt’te korona virüs kelle paça satışlarını iki kat arttırdı

Siirt’te kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan kelle paçaya talepler korona virüs nedeniyle yaz aylarında da devam ediyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği bilinen kelle paça yemeğine talep virüs sonrası iki kat arttı.
Kelle paça yemeği, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu. Virüsün ortaya çıkması ile birlikte vatandaşların daha çok rağbet gösterdiği kelle paça satışları, iki kat arttı. Korona virüs nedeniyle bağışıklık sistemine iyi geldiği söylenen kelle paçaya yaz aylarında bile taleplerin ciddi anlamda arttığını belirten sakatatçı Lokman Kaya, satışlardan oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Kaya, "Normalde yaz aylarında sakatat ürünlerinde satışlarımız biraz kötü gidiyordu. Kış ayları yaz aylarına göre 3 kat daha iyiydi. Allah herkese şifa versin. Bu korona virüsten dolayı bağışıklık sistemine kelle paça sakatat ürünleri iyi geldiği için satışlarımızda çok artış var. Korona virüsten dolayı talepler iki kat daha arttı. Satışlardan çok memnunuz” dedi.
Yaz sıcaklarında bile kelle paça tükettiklerini dile getiren Metin Aldemir adlı müşteri, kelle paçayı bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi olması sebebiyle tükettiklerini söyledi. Aldemir, "Yaz ayları olmasına rağmen kelle paça almaya geldim. Bu korona virüs için kelle paçayı tavsiye ediyorum. Ailemle kelle paçayı haftada bir sefer yiyoruz, bir nevi şifa kaynağıdır. Kelle paça herkesin bildiği bir sakatat türü olduğu için kelle paçayı şifa olarak tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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