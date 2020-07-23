Siirt'te 28 bin 21 aileye 46 milyon 119 bin lira yardım yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te 28 bin 21 aileye 46 milyon 119 bin lira yardım yapıldı

İHA

Siirt'te 28 bin 21 aileye 46 milyon 119 bin lira yardım yapıldı

Siirt kent genelinde 28 bin 21 aileye 46 milyon 119 bin 792 lira nakdi yardım yapıldığı belirtildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kentte 12 bin 137 aileye 12 milyon 137 bin lira pandemi, 11 bin 648 aileye 31 milyon 626 bin 448 lira şartlı eğitim, sağlık ve engelli aylığı desteği, 4 bin 236 aileye 2 milyon 356 bin 344 lira periyodik ayni ve nakdi olmak üzere toplam 46 milyon 119 bin 792 lira yardım yapıldığı belirtildi. Ramazan ayında 5 bin aileye gıda paketi verildiği kaydedilirken, 22 bin 383 kişinin primleri devlet tarafından karşılandığı aktarıldı. Kurban Bayramında 2 bin aileye 500'er lira olmak üzere 1 milyon lira nakdi yardım yapılacağı ifade edilirken, sosyal devlet anlayışı gereği yardımların devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te 16 derslikli okul ve 100 öğrenci kapasiteli yurt yapılıyor
YEREL HABERLER Siirt’te 16 derslikli okul ve 100 öğrenci kapasiteli ...
Siirt’te korona virüs kelle paça satışlarını iki kat arttırdı
YEREL HABERLER Siirt’te korona virüs kelle paça satışlarını iki kat ...
STSO Başkanı Kuzu'dan Vali Hacıbektaşoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER STSO Başkanı Kuzu'dan Vali Hacıbektaşoğlu’na ziyaret
Siirt’te çocuklar, güvenlik birimlerine en çok mağdur olarak geldi
YEREL HABERLER Siirt’te çocuklar, güvenlik birimlerine en çok mağdur ...
Siirt’te 3 yaşındaki kayıp kız ağaçlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Siirt’te 3 yaşındaki kayıp kız ağaçlık alanda bulundu
Köy okulu öğrencisinin LGS başarısı
YEREL HABERLER Köy okulu öğrencisinin LGS başarısı
Kaymakam İnan basın mensupları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam İnan basın mensupları ile bir araya geldi
Siirt'te otomobil takla attı: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te otomobil takla attı: 1’i ağır 3 yaralı
Herekol Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Herekol Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve ...
Siirt’te 1 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Siirt’te 1 terörist etkisiz hale getirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X