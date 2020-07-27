Siirt’te öldürülen PKK’lı 2 teröriste ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan ilçesi Cevizlik köyü Meydanıcindiye tepe bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı istihbari çalışmalar neticesinde; Siirt’in Şirvan ilçesi Cevizlik köyü Meydanıcindiye tepe bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH unsurlarınca 22 Temmuz 2020 tarihinde icra edilen JSİHA destekli operasyon sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu bölgede icra edilen temas araması faaliyeti sonucu; terör örgütü mensuplarına ait 2 adet M16 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 9 adet şarjör ve bol miktarda örgütsel döküman, gıda ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.