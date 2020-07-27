Siirt’te öldürülen PKK’lı 2 teröriste ait mühimmat ele geçirildi

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Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan ilçesi Cevizlik köyü Meydanıcindiye tepe bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı istihbari çalışmalar neticesinde; Siirt’in Şirvan ilçesi Cevizlik köyü Meydanıcindiye tepe bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH unsurlarınca 22 Temmuz 2020 tarihinde icra edilen JSİHA destekli operasyon sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu bölgede icra edilen temas araması faaliyeti sonucu; terör örgütü mensuplarına ait 2 adet M16 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 9 adet şarjör ve bol miktarda örgütsel döküman, gıda ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir” denildi.

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