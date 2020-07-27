Siirt'te 2 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi

Mehmet Yücel DURAK/ŞİRVAN (Siirt), (DHA)SİİRT'in Şirvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 terörist silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.
Şirvan ilçesi Cevizlik köyü Meydanıcindiye tepe bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik, SİHA destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramada, teröristlere ait 2 tüfek, 4 el bombası, 9 şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Sirvan Mehmet YÜCEL DURAK
2020-07-27 11:24:56
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