Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi

Siirt’te PKK/KCK’lı teröristler tarafından kırsal alana tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde mayınel yapımı patlayıcı döşendiğinin tespit edildiği ve operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye tuzaklanmış vaziyette bir adet mayınel yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Patlayıcı, PAMİT tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.