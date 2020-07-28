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Siirt'te araziye tuzaklanan EYP imha edildi

DHA

Siirt'te araziye tuzaklanan EYP imha edildi


Mehmet YÜCEL DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Pervari ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesi Doğan köyü mevkisinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanmış EYP bulundu. EYP, alınan güvenlik önlemlerinin ardından Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak yerinde imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Pervari Mehmet Yücel DURAK
2020-07-28 14:45:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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