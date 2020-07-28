Siirt'te araziye tuzaklanan EYP imha edildi

Mehmet YÜCEL DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Pervari ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesi Doğan köyü mevkisinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanmış EYP bulundu. EYP, alınan güvenlik önlemlerinin ardından Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak yerinde imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Pervari Mehmet Yücel DURAK
2020-07-28 14:45:47
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