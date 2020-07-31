Siirt'te 243 personelle 6 mahalleye uyuşturucu operasyonu

Mehmet Yücel SİİRT, (DHA)SİİRT'te 243 polisin katılımıyla, 6 mahalleye uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezindeki 6 mahallede, 243 personelin katılımıyla dün akşam operasyon düzenlendi. Operasyonda, metruk binalarda aramalar yapılırken, 341 kişi kimlik kontrolünden geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2020-07-31 10:14:44
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