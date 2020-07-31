İçişleri Bakanı Soylu Siirt üs bölgesinde

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervari Doğan Üs Bölgesini ziyaret etti.

Bayram namazının ardından helikopterle Siirt Pervari ilçesi Doğan Üs Bölgesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada Siirt Valisi Osman Hacıbeştaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Pervari Kaymakam Vekili Mehmet Tunç, Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan, Beğendik Belediye Başkanı Gürgün Özdemir ve bölge halkı tarafından karşılandı. Üs bölgesinde kurban kesilerek dua edildi.

Bakan Soylu daha sonra asker ve vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

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