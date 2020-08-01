Etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) SİİRT'in Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde 31 Temmuz günü İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) kullanıldığı operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan arama faaliyetlerinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait M-16 tüfeği, Kalaşnikof tüfeği, her iki tüfeğe ait mermi dolu 5 şarjör, 4 el bombası ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2020-08-01 14:48:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.