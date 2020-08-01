Etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) SİİRT'in Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde 31 Temmuz günü İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) kullanıldığı operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan arama faaliyetlerinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait M-16 tüfeği, Kalaşnikof tüfeği, her iki tüfeğe ait mermi dolu 5 şarjör, 4 el bombası ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2020-08-01 14:48:10



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