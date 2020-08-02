Siirt Üniversitesi Rektörü Erman istifa etti

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Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

Siirt Üniversitesinden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Erman'ın 29 Temmuzda sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa ettiği duyuruldu. Murat Erman'dan boşalan Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

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