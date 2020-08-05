Siirt'te arazi kavgası: Karı-koca öldürüldü (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Siirt'in Kurtalan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Pınar-Turan Uyanık çiftini öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra kaçan M.U., Batman'ın Kozluk ilçesinde saklandığı evde, 2 av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, M.U.'nun yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonunda M.U.'nun, bu sabah, Batman'ın Kozluk ilçesi Beybağ köyünde, akrabasının evinde yakalandığı bildirildi. Açıklamada, şüphelinin, olayda kullandığı 2 av tüfeğinin de ele geçirildiği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Kurtalan Mehmet Yücel DURAK

2020-08-05 15:05:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.