Siirt'te 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde arazi anlaşmazlığı 2 kişinin katil zanlısı yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurtalan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölüktepe köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle ateşli silahla öldürülen T.U. ve eşi P.U.'nun katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan zanlı M.U.'nun Batman'ın Kozluk ilçesi Beybağ köyünde akrabasının evinde olduğunu tespit edildi. Ekipler, sabah düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı. Operasyonda M.U.'nun olayda kullandığı değerlendirilen 2 av tüfeği ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor" denildi.

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