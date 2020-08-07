Siirt’te pick-up devrildi:1 yaralı

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Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SiirtEruh karayolunda meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 21 BU 264 plakalı pickup sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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