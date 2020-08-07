Siirt'te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te polisin düzenlediği operasyonda 47 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yeni Eruh yolu üzerinde düzenlenen operasyonda, 47 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2020-08-07 16:06:15
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.