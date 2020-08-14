TFF Başkanı Nihat Özdemir, Siirt Özel İdarespor tesisinde incelemelerde bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü Tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile tesislerde incelemelerde bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir tesis hakkında İl Özel İdaresi Spor Kulübü Başkanı Hıfzullah Canpolat’tan bilgi aldı.

Siirt İl Özel İdaresi tarafından yapılan tesisin bölge genelinde bir eşinin daha bulunmadığını ve tesisin Türk futboluna büyük katkı sunacağını belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir, Siirt’te devasa bir tesis kazandırıldığı için son derece mutlu olduğunu söyledi. Özdemir, “Böylesine güzel ve bir tesisin Türk futboluna büyük katkısı olacaktır. Kurulacak olan altyapıda yetişecek futbolcularımız Türk futboluna inşallah büyük katkı sunacaktır. Tesis yapımında emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

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