Siirt'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi

Siirt’te korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ile 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, “65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.0024.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, korona virüs ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Covid19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir” denildi.

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