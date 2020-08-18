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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te pandemi toplantısı yapıldı

İHA

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, pandemi kurulu üyelerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt’te pandemi toplantısı yapıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, pandemi kurulu üyelerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Covid19 salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları değerlendirilirken, bundan sonraki süreçte alınması gereken tedbirler görüşüldü. Kontrollü sosyal hayat sürecinde kent genelinde mevcut durumu, yapılan denetimler ve alınması gereken ilave tedbirler, kurumların görev ve sorumluluklarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, en öncelikli işin Covid19 salgınıyla mücadele olmalı olduğunu söyledi. Hacıbektaşoğlu, “Siirt il genelinde Covid19 salgını ile daha etkin bir şekilde mücadele sürecinin başladığı, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda, başta kurum amirleri olmak üzere, kurum çalışanları, tüm toplum ve birey olarak kendimizi korumak, alınan tedbirlere uymak, salgınla mücadelede başarımızı artıracaktır” dedi.
Salgınla top yekun mücadelenin önemine değinen Vali Hacıbektaşoğlu, denetimlerin il genelinde artırıldığını ve aralıksız devam ettiğini belirterek, filyasyon çalışmalarında oluşturulan mahalle denetim ekiplerinde, mahalle muhtarları ve apartman yöneticilerinin de görev aldıklarını, yürütülen çalışmaların titizlikle takip edileceğini dile getirdi.
Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları Selim Erkovan, Resul Özdemir, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Ertekin, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, pandemi kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri katıldı.

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