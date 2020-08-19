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Siirtli engelli yüzücüler 14 kuralına uyarak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

İHA

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bedensel ve işitme engellilere yönelik yüzme kursuna katılan sporcular haftanın 4 günü antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Siirtli engelli yüzücüler 14 kuralına uyarak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bedensel ve işitme engellilere yönelik yüzme kursuna katılan sporcular haftanın 4 günü antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, sporculara her türlü desteği sunduklarını söyledi. Olgaç, “Tüm branşlardaki sporcularımıza imkanlar dahilinde her türlü desteği sağlıyoruz. Amacımız müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil etmeleridir. Sporcuların hedeflerine ulaşmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
Kısıtlamaların gevşetilmesiyle beraber antrenmanlara ağırlık verdiklerini belirten Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Halil Taş, şampiyonaya şimdiden hazırlandıklarını, emeklerinin karşılığını yapacakları başarılarla edeceklerini söyledi. Taş, “Biz Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü olarak pandemi döneminin kısıtlamaların esnetilmesiyle beraber antrenmanlarımıza başladık. Bu antrenmanlarda 14 kuralına uyuyoruz. 14 kuralını göz önüne alarak çalışmalara başladık. Ona göre de çalışıyoruz. Şu anda 7 tane bedensel işitme engelli sporcumuz var. Bu sporcularda her kulvarda birer kişi yüzüyor. 7 kişiyi dinlenmeye alıyoruz. Dinlenme sırasında yorulan veya dinlenmesi gereken kişi daha önce dinlenenin yerine geçiyor. Bu durumda mesafeyi koruyarak 14 kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve böyle de devam edeceğiz. Türkiye şampiyonası için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda Türkiye şampiyonası için hazırlık yapıyoruz. Türkiye şampiyonasında dereceye girmek ve Türkiye’yi Dünya ve Avrupa Şampiyonasında temsil etmektir” şeklinde konuştu.
Hedefinin Türkiye şampiyonu olmak istediğini belirten Şan Erten adlı sporcu, hocalarının verdiği bilgileri hem pratik hem de teorik olarak uygulayarak şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi. Erten,“Korona virüs nedeniyle antrenmanlarımıza ara vermiştik. Bir süre gelip çalışmadık evde en azından kara antrenmanlarına devam ettik. Kara antrenmanlarıyla azıcıkta olsa arayı kapatmaya çalıştık. Kısıtlamaların gevşetilmesiyle havuzlar tekrardan açıldı. Biz de havuza geldik. Türkiye şampiyonası var önümüzde buraya gelip hızlı bir tempoyla Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah orada da bir derece elde edeceğiz. Siirt’i en üst seviyelere taşıyacağız” diye konuştu.
Bekir Özdeniz adlı sporcu ise, “Pandemiden dolayı çalışmalarımıza ara vermiştik. Pandemi kısıtlamasının gevşetilmesini fırsat bilip çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımıza yaparken 14 kurala uyuyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Benim hedefim Türkiye şampiyonasıdır. Ve bu yüzme dalında Siirt’i en güzel şekilde temsil edip ailemi gururlandırmaktır” açıklamasında bulundu.

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