İntihar eden İpek'in cinsel istismarla suçladığı zanlı hakkında yakalama kararı (2)

'İyi ki senin kızınım'

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POLİSE TESLİM OLDU

Batman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği M.O., Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından Siirt Emniyet Müdürüğü'ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan M. O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2020-08-19 17:07:57



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