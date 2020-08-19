İntihar eden İpek'in cinsel istismarla suçladığı zanlı hakkında yakalama kararı (3)

TUTUKLANDI
Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU
2020-08-19 18:14:31
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