Vatandaşlara afet bilinci oluşturmak için Marmara depremi anma etkinliği düzenlendi

Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 17 Ağustos 1999 Marmara depremi anma etkinlikleri düzenledi.

Siirt kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler için resim sergisi açılarak anma etkinliği düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yılda farkındalık oluşturmak için değişik etkinlikler düzenlediklerini belirten Siirt AFAD Müdürü Cahit Akkoyun, vatandaşlarda afet bilinci oluşturulması için Marmara depreminde meydana gelen olayları resim sergisiyle anlatıldığını dile getirdi. Akkoyun, “17 Ağustos 1999 yılı Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Bu yıl dönümü münasebetiyle ilimizde de bir çeşit etkinlikler gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapmaktayız. Bunun temel amacı toplumda vatandaşlarımızda afet bilincini oluşturmak. Özellikle deprem konusunda. Çünkü malumunuz üzere ülkemiz başta deprem olmak üzere bir takım afetlerle karşı karşıya kalmaktadır ve depreme baktığımız zaman üç tane aktif fay hattı ülkemizin coğrafyasında yer almaktadır. Dolayısıyla vatandaşa bu farkındalığı oluşturmak bizim birinci görevimizden bir tanesidir. Özellikle yapılacak olan konutların, binaların deprem yönetmenliğine uygun olması, bir takım iyileştirici çalışmaların olması, güçlendirme, kentsel dönüşüm. Bunlardan bazılarını örnek olarak söyleyebiliriz. Bunun dışında yine toplumda vatandaşlarda afet bilincini oluşması, okul öncesi belli bir yere kadar, belli bir yaşa kadar bu eğitimin devam etmesi toplumumuzun afetlere karşı duyarlı olmasını sağlamaktadır. Bu senenin etkinliklerinde görmüş olduğunuz gibi 1999 Marmara depremi resim sergisini açtık. Bunun dışında broşürler dağıtmaktayız. Farkındalık oluşturmak için” dedi.

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