Siirt'te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yardım sağladıkları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kapsamda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2020-08-20 12:58:14
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