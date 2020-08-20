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Siirt’te PKK’lı teröristlere yardım ettiği tespit edilen 10 kişiden 6'sı yakalandı

İHA

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 10 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Siirt’te PKK’lı teröristlere yardım ettiği tespit edilen 10 kişiden 6'sı yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 10 kişiden 6'sı gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 10 şüpheli şahsın yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine, 19 Ağustos 2020 tarihinde belirlenen şüpheli şahıslara ait adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adresinde bulunamayan 4 şahsı yakalama çalışmalarına devam edilmekte olup, adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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