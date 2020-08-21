Siirt’te bir evde çıkan yangın korkuttu

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt kent merkezinde bir evde elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana geldi.



Yangın, kent merkezi Kooperatif Mahallesi 1733. Sokak Safir Apartmanı'nda Sami Amcalar’a ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ev sahibi Amcalar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerinde zamanında gelen ekipler yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.