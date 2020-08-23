Siirt'te drone destekli narkotik uygulaması

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde drone destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis, kumar, kaçak tütün ve alkol suçlarını işleme amacında olan kişi veya kişilerin caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla toplam 6 mahallede bulunan, metruk binalarda, meydanlarda ve sokaklarda uygulama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 95 şahsa GBT sorgulaması yapılırken, 19 araç kontrol edildi. Çalışmalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtilirken, uygulamaların aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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